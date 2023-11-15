Врач-кардиолог опубликовал расчетный листок по зарплате

Чтобы жить на севере достойно, нужно работать на 4 ставки.

Врач-кардиолог из межрайонной больницы № 1 в Костомукше Нуруль-Иман Койлыбаев опубликовал в сети свой расчетный листок по зарплате за октябрь. В северном карельском городе он работает уже пять лет, но, скорее всего, покинет республику.

«Приеду с командировки, продолжу работать на 1 ставку. Проконсультируюсь с юристами по поводу майских указов. После новогодних праздников напишу заявление», — прокомментировал доктор. Сколько он заработал, знает проект «Жизнь и кошелек».