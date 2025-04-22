Врач назвал алкогольный напиток вреднее водки

Хирург рассказал, какая привычка при употреблении одного алкогольного напитка делает его очень вредным.

Привычка смаковать виски делает этот алкогольный напиток вреднее водки, рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

«Смакуя виски во рту, можно быстрее опьянеть, чем от водки, так как в ротовой полости происходит быстрое всасывание и распределение с током крови в обход печени этого напитка. Разрушения алкоголя не происходит, и большее количество этилового спирта действует на клетки тела человека. Во-вторых, разбавление виски даже обычной водой без газа действует пагубней на организм, нежели пить чистоганом», — отметил врач.

По словам Умнова, попытка сделать виски мягче оборачивается употреблением большего объема выпитого, а разбавление колой — ненужными калориями.

Врач отметил, что постоянное употребление виски приводит к развитию панкреатита, цирроза печени, язвы желудка, алкогольной кардиомиопатии, болезни почек, аритмии, энцефалопатии, дерматита, а также вызывать мужское бесплодие.