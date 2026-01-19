Врач назвал безопасную норму чая в день

Врач Андрей Кондрахин сообщил, что без вреда для жизни можно потреблять до трех чашек чая в день, при этом уложиться в период времени до 18 часов.
Безопасной нормой потребления чая можно считать до трёх чашек в день, причём последнюю стоит выпить до шести вечера. Такие рекомендации в разговоре с RT дал врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Он отметил, что, хотя чай мягче кофе, злоупотребление им, особенно вечером, может привести к бессоннице и обострению некоторых заболеваний.
Кондрахин считает безопасными до трёх чашек по 200 мл в день — на завтрак, обед и полдник.
Причиной ограничения служит то, что чай содержит кофеин, который действует как стимулятор и может нарушить сон, если пить его поздно вечером.
Особая осторожность нужна людям с повышенным давлением, болезнями сердца и сосудов, а также с проблемами печени. Зелёный чай при заболеваниях печени следует ограничить одной чашкой в день. Дозировку травяных же видов чая стоит ранжировать в зависимости от цели употребления: для профилактики хватит и одной чашки в день, а для лечения необходимо в строгом порядке получить рекомендации врача.
При этом кофеин из чая усваивается медленнее и мягче, чем из кофе, что делает напиток в целом более предпочтительным.
Таким образом, умеренное употребление чая в первой половине дня считается безопасным для большинства людей. Главное — помнить, что лучшее — враг хорошего и знать меру.
