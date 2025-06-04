Врач назвал главное отличие бытового пьянства от алкоголизма

Специалист перечислил основные признаки алкоголизма.

Кандидат медицинских наук, главный врач клиники «Алкомед» Николай Чередниченко в беседе с «Лентой.ру» назвал главное отличие бытового пьянства от алкоголизма.

Бытовым пьянством, по словам специалиста, можно считать даже употребление алкоголя раз в неделю в опьяняющих дозах. Алкоголизмом же это состояние становится, когда у человека появляется патологическое влечение к алкоголю.

При алкоголизме меняются поведение, настроение и образ мышления, объяснил врач, человек начинает путать, что такое хорошо и что такое плохо, отметил Чередниченко.

«Время, проведенное без спиртного, кажется неинтересным, неполноценным. Разнообразные внешние стимулы, как положительные, так и отрицательные, приводят к однотипной реакции — надо выпить. Дали премию — надо выпить, в автобусе наступили на ногу или на улице похолодало — надо выпить», — перечислил врач главные признаки алкоголизма.