Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать

Врач Хуберман: идеальное время для сна наступает через 7 часов после дневного пика энергии.

Идеальное время для отхода ко сну наступает через шесть-семь часов после дневного спада энергии. Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на соцсети невролога Эндрю Хубермана, пишет «Лента.ру».

«Ваш послеобеденный спад энергии — легкий или сильный — происходит в 14.30 или 15.00? Исключив из причин спада энергии проблемы со сном предыдущей ночью или обильный обед, можно предположить, что ваше идеальное время сна наступит через шесть-семь часов после этого провала», — назвал врач в личном блоге время для здорового сна.

Согласно теории врача, если человек начинает чувствовать усталость около 15.00, ему необходимо заснуть между 21.00 и 22.00.

Эксперт по сну Макс Кирстен считает, что идеальное время для сна разное у сов и жаворонков. По его мнению, рассчитывать время отхода ко сну нужно по иной, нежели у Хубермана, схеме.

«В идеале ложитесь спать за 7-8 часов до того, как вам нужно проснуться утром. Ключ к здоровому сну — это отход к ночному отдыху в одно и то же время», - сказал эксперт по сну Макс Кирстен.

«Рекомендуемые 7-9 часов сна жизненно важны для поддержки здоровья и активности мозга», — резюмировал Кирстен.