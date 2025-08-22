Врач назвал идеальную температуру для сна

Специалист указал границы комнатной температуры, которая способствует качественному сну.

Наиболее здоровый сон бывает при при температуре в комнате от 18 до 22°С, рассказал «Ленте.ру» заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университет Росбиотех Александр Коньков.

— Согласно исследованиям в области сомнологии и физиологии, наиболее комфортная температура для сна — 18–22 градуса. При таких условиях организм легче переходит в фазу глубокого сна, а терморегуляция не нарушается. При температуре выше 24 градусов усиливается потоотделение, нарушается сердечный ритм и снижается качество сна, — сказал Коньков.

При температуре ниже тело тратит энергию на согревание, что также мешает расслабиться и ухудшает качество сна. При этом проветривать комнату перед сном все равно необходимо, поскольку свежий воздух улучшает кислородный обмен.

— Используйте дышащее постельное белье — оно помогает регулировать температуру. Если жарко — охладите подушку или используйте вентилятор. Если холодно — прогревайте ноги, — рекомендовал Коньков. Для младенцев оптимальны 20–22 градуса. А людям с нарушениями сна лучше спать при 17-19 градусах — это ускоряет засыпание.