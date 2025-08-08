Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Фермеры на севере Карелии купили осла с мультяшным именем

08:30

Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку

08:00

Врач назвал основную причину смертности в России

07:30

Открыто движение по арочному мосту в Пряжинском районе

00:10

Самое важное за сегодня

22:20

Подрядчик рассказал, когда возобновит работы по замене лифтов в Костомукше

22:00

Онежские петроглифы: рассказываем, как добраться и что посмотреть

21:15

Спринт в гору, соревнования по пляжному самбо и ночной забег - Петрозаводск отметит День физкультурника

20:45

В Нальчике завершили спасательную операцию после обрыва канатной дороги

20:15

Автомобилистам на неделю запретят ездить по нечётной стороне Перевалки

20:15

Режим ЧС в лесах Карелии отменили

19:45

Коммунальщики подвели итоги двухмесячного исследования по снижению запаха от КОС

19:15

При обрыве канатной дороги в курортной зоне в Нальчике пострадали люди

19:00

Песок уберут: улицы Пудожа ждет очистка

18:40

В Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

18:20

Карельский ученый создает 3D-модели древних строматолитов

18:00

Почетный знак Законодательного Собрания Карелии вручен Николаю Макарову

17:30

Переменная область и до +23 °C: что ожидает жителей Калерии 9 августа

17:00

В широкий прокат вышел французский киношедевр «На ярком солнце»

16:50

В Карелии рыба не прошла проверку Роспотребнадзора

16:50

Уголовное дело возбудят по факту нарушения прав дольщиков в Петрозаводске

16:20

Следователи установили личность погибшего в Белом море туриста

15:50

Жители Питкяранты рассказали о массовой гибели форели в одном из хозяйств района

15:40

Олончанка посодействовала «налоговикам» и потеряла 500 тысяч рублей

15:10

Карелия одной из первых подала заявку на расселение аварийных домов

14:50

Подрядчик готовит площадку под строительство Центра культурного развития в Лахденпохье

14:47

На популярный курорт в Абхазии обрушился мощный сель

14:30

Глава Карелии проверил работу модернизированного кадрового центра в Лахденпохье

14:15

Техника, шоколад и срок: рецидивист из Петрозаводска обчистил два магазина

14:10

В Лоухском районе потушили все пожары

13:50

Элиссан Шандалович провел прием граждан в Петрозаводске

13:45

Дорогу к земельным участкам для многодетных семей строят в Карелии

13:40

В Сегеже инженер попытался подкупить сотрудника ЦБК и скрыть нарушения

13:30

Тепло карельского леса в каждом изделии: цифровая эра Фабрики Скандия

13:15

За минувшие сутки в Карелии потушили 980 гектаров леса

13:10

Баренц групп» предлагает квартиры в новом районе Петрозаводска «Talojarvi. Город у воды» по выгодной цене 112 000 руб/ м2

13:00

Новый подрядчик ускорил ход капитального ремонта Лахденпохской школы

12:55

В Петрозаводске насмерть сбили женщину

12:50

Давление в сетях водоснабжения Лахденпохьи полностью восстановят

12:40

В Карелии утвердили программу по сокращению потребления алкоголя

12:30

Тело погибшего в походе по Белому морю Виктора Зузанова нашёл перевозчик туристов

12:10

В Госдуме предложили увеличить маткапитал до миллиона рублей

12:00

В Лахденпохье открылся обновлённый офис Сбера

11:54

Петрозаводчанка потеряла более 2,6 миллионов рублей из-за мошенников

11:50

55-летний водитель пострадал в групповом ДТП в Петрозаводске

11:30

На тротуарах Петрозаводска появилась разметка для велосипедистов

11:00

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии: стали известны подробности ДТП на «Коле»

10:50

В Олонце реконструируют мост через реку Мегрега

10:40

Глава Петрозаводска рассказала, какие районы города могут связать новые автобусные маршруты

10:29

Жительница Петербурга выиграла в лотерею 72 млн рублей

10:20

В городе Лахденпохья установили новый насос для воды

10:00

Подсветка появится у двух мемориальных комплексов в Петрозаводске

09:45

В городе Сортавала местному жителю сломали ребра из ревности

09:25

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобилей

09:00

В Карелии открыли новый редкий минерал

08:40

Грузовик и автобус столкнулись на трассе «Кола»

08:00

Владельцев гаражей на улице Петрозаводска призвали снести строения

07:40

Жителя Карелии подозревают в жестоком избиении собаки

07:20

Словарь русского языка пополнился словами «тиктокер», «раф», «беспилотник»

07:00

Мужчина погиб возле карельского острова на Ладоге

06:40

Врач назвала самый разрушительный для женского здоровья напиток

00:10
Врач назвал основную причину смертности в России
Сегодня 07:30 Общество


80% смертей в России вызваны социально значимыми заболеваниями.

фото: © gorodenkoff / Istockphoto

Причиной 80% всех смертей в России являются социально значимые заболевания, рассказал главный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. Его цитирует РБК.

Перечень социально значимых заболеваний официально утверждается властями на основе показателей смертности, продолжительности жизни и пр. Среди них, напомнил Горенков, — туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, злокачественные новообразования, психические расстройства и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Также, согласно утвержденному правительством списку, к ним относятся гепатиты B и C, а также инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

— Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний, — пояснил специалист.

Социально значимые заболевания характеризуются достаточно высокой распространенностью, серьезными затратами на лечение, могут ограничить физические возможности, привести к временной нетрудоспособности и влиять на качество жизни.

 

Обсудить (0) в ленту
Фермеры на севере Карелии купили осла с мультяшным именем
08:30 Общество
Жителей Петрозаводска зовут на Онежскую зарядку
08:00 Спорт
Врач назвал основную причину смертности в России
07:30 Общество
