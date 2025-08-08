Врач назвал основную причину смертности в России

Причиной 80% всех смертей в России являются социально значимые заболевания, рассказал главный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. Его цитирует РБК.

Перечень социально значимых заболеваний официально утверждается властями на основе показателей смертности, продолжительности жизни и пр. Среди них, напомнил Горенков, — туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, злокачественные новообразования, психические расстройства и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением. Также, согласно утвержденному правительством списку, к ним относятся гепатиты B и C, а также инфекции, передающиеся половым путем (ИППП).

— Ключевые факторы риска их развития — гипертония, повышенный уровень общего холестерина и табакокурение. Устранив только три этих фактора, можно предотвратить значительную часть хронических неинфекционных и социально значимых заболеваний, — пояснил специалист.

Социально значимые заболевания характеризуются достаточно высокой распространенностью, серьезными затратами на лечение, могут ограничить физические возможности, привести к временной нетрудоспособности и влиять на качество жизни.