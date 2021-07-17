Врач назвал признаки проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару

Нарколог предупредил об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду.

В Центральной России установилась тридцатиградусная жара, в такую погоду повышается риск навредить здоровью алкогольными напитками. Врач-нарколог Василий Шуров в интервью радио Sputnik обратил внимание, что смертность от алкоголя в жаркие дни обычно увеличивается.

«Алкоголь работает как качели, то есть вначале он расширяет сосуды, а потом резко спазмирует (вызывает резкое сужение сосудов, — ред.), и у людей возникает ишемия. Плюс алкоголь нарушает свертываемость крови, и могут возникать тромбы в различных органах», — объяснил он.

По словам врача, есть как минимум четыре признака, что пора заканчивать возлияния и вызывать скорую помощь.

«Если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания вплоть до белой горячки, то на дому это не лечится. К сожалению, надо обращаться к бригаде скорой помощи», — предупредил Василий Шуров.