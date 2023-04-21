Врач назвал самые опасные для дачников инфекции

Специалист рассказал, какими опасными инфекциями можно заразиться во время дачных работ.

Какие опасности могут подстерегать на дачном участке и какие меры предосторожности стоит соблюдать, объяснил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Выращиванием цветов, овощей и зелени на дачном участке увлекаются многие россияне. Однако обработка грядок и клумб может привести к контакту с различными инфекциями, передающимися через почву, предупредил Хухрев.

«Споры столбняка находятся в земле. Если человек будет копаться в огороде и наколется на какой-нибудь ржавый гвоздь, при загрязненной ране есть риск заразиться. Через землю также можно заразиться токсоплазмозом, если на вашем участке гуляют соседские или дикие кошки. Они могут быть переносчиками инфекции», — пояснил врач.

Существуют стандартные меры безопасности, соблюдение которых позволит избежать заражения, отметил он.

«В огороде важно работать в перчатках и не забывать про личную гигиену — мыть руки, не трогать грязными руками лицо, не тереть глаза», — уточнил Хухрев.

В сельской местности возрастает риск встречи с животным, инфицированным вирусом бешенства. По словам врача, деревенских собак не всегда прививают от этой болезни, кроме того, переносчиками опасного патогена могут быть не только они.

«Бешенство может быть не только у собак, но и у лис, белок, ежиков. Если они приходят на участок и не боятся вас, нужно быть осторожными, они могут вас тяпнуть. Это дикие животные, которые не должны подходить к человеку», — сказал Хухрев.

Единственная защита от бешенства — вакцинация, к ней нужно приступать сразу же после того, как вас укусило какое-либо животное, продолжил врач. Курс состоит из шести инъекций, последнюю из них делают на 90-й день после предполагаемого заражения. В некоторых случаях допускается сократить количество уколов, если у человека есть возможность наблюдать за укусившей его собакой, считает Хухрев.

«От заражения до смерти у собаки обычно проходит 11 дней. Если есть возможность наблюдать за укусившим животным и к пятому-шестому уколу оно еще живо, можно прекращать вакцинацию. Если нет, лучше сделать полную серию прививок», — подчеркнул он.