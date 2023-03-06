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Врач назвал витамины, из-за дефицита которых появляются усталость и апатия

Новости. Общество
00:10, 09 Марта 2023
фото: © pixabay.com

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Организм может не справляться даже с минимальной нагрузкой, если у вас есть дефицит витаминов и минералов.

Эндокринолог и кардиолог Алексей Жито назвал четыре витамина, из-за дефицита которых появляются усталость и апатия, сообщает портал doctorpiter.ru.

Организм может не справляться даже с минимальной нагрузкой, если у вас есть дефицит витаминов и минералов. 

Чаще всего причиной постоянной усталости и перепадов настроения становится дефицит каких-либо витаминов или минералов, говорится в сообщении. 

В первую очередь специалист назвал витамин А. Он необходим для хорошего зрения и для секреции слезной жидкости, которая защищает роговицу глаза от пересыхания. Еще он участвует в работе иммунной системы.

Витамин А или ретинол — мощный антиоксидант, способный нейтрализовать самые опасные виды свободных радикалов (агрессивных обломков молекул, разрушающих клетки организма).

«Он участвует в ферментных реакциях, направленных на улучшение общего самочувствия. Его недостаток особенно заметен в холодное время года — постоянно хочется спать и нет сил для повседневных дел», — говорит Алексей Жито.

Далее, витамины группы В имеют большое значение в энергетических процессах. Например, витамин В 12 участвует в формировании нормальных нейронных связей, что особенно важно для интеллектуальных способностей.

«Дерматиты, заеды на губах, сухость и покраснение кожи, усталость и раздражительность — эти неприятности могут говорить не только о более суровом характере погоды, но и о дефиците витаминов группы B», - сказано в сообщении.

В третью очередь, речь идет о витамине С. Он известен многим как аскорбиновая кислота. Этот витамин можно заслуженно считать мощным антиоксидантом, он препятствует пагубному воздействию свободных радикалов, защищая мозг от преждевременного старения.

«Недостаток этого вещества также вызывает чувство усталости и слабости. Более того, из-за дефицита витамина С мы более уязвимы перед различными вирусными инфекциями», - цитирует портал слова эндокринолога.

Наконец, недостаток витамина D может привести к тому, что 
человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата, сахарного диабета, ожирения, проблем с сердцем и сосудами.

Дефицит этого витамина приводит к выраженной слабости, недомоганию, утомляемости, потливости, плохому сну. Все это вызывает синдром хронической усталости, говорится в сообщении. 

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