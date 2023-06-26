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Врач назвала 6 основных ошибок в приеме лекарств

Новости. Общество
00:10, 27 Июня 2023
фото: © bronhialnaya-astma.com

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Специалист объяснила, почему некоторые лекарства не действуют.

Люди нередко допускают ошибки при употреблении лекарств. Например, многие не учитывают рекомендации врача или правила применения конкретного препарата. Какие именно ошибки наиболее распространены, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Отсутствие рекомендаций

По словам Чернышовой, принимать лекарства лучше по согласованию со специалистом.

«Я рекомендую всегда иметь назначение врача. Самая главная ошибка — принимать какие-то таблетки на свое усмотрение без уточняющих комментариев специалиста. Люди иногда принимают решение на основании знакомых или сотрудников аптеки, которые не могут оценить картину. А в итоге выясняется, что нужно было либо принимать другой препарат, либо не принимать вообще никакие лекарства», — подчеркнула эксперт.

Нарушение дозировки

Как отметила собеседница «ВМ», крайне важно не только приобрести правильное лекарство, но и не прогадать с дозировкой. Поэтому при покупке важно уточнить эту информацию и сравнить ее с рекомендациями доктора, посоветовала эксперт.

Пропуски

Системное употребление лекарств имеет большое значение, уверена Чернышова.

«Во многих случаях (например, в отношении антибиотиков) крайне важно, чтобы лекарство поступало в организм с определенной периодичностью. Пропуск приема может привести к нежелательным последствиям», — предупредила терапевт.

Неправильный прием

По словам эксперта, иногда таблетку запивают крепким чаем, квасом, соком или еще чем-то, что для этого не предназначено. Самым правильным будет запить таблетку обычной негазированной питьевой водой — даже молоко для таких целей не рекомендуется, подчеркнула Чернышова.

Кроме того, таблетка должна попасть в организм в правильном виде, заметила врач.

«Неправильно было бы разжевывать таблетку, если она покрыта оболочкой. Например, таблетки с кишечнорастворимой оболочкой спокойно проходят в желудок и растворяются в кишечнике. В этом случае, если мы разжуем таблетку, она не усвоится», — пояснила собеседница «ВМ».

Переизбыток таблеток

Иногда, стремясь достичь быстрого эффекта, человек употребляет несколько таблеток вместо одной, заметила эксперт. Однако эффект может получиться совершенно другим. Например, при повышенном давлении употребление сразу нескольких таблеток может привести к резкому падению давления и иногда даже к серьезным последствиям. То же самое может быть с таблетками от кашля или головной боли, уточнила врач.

Нарушение совместимости

Как отметила эксперт, крайне важно учитывать сочетаемость лекарств между собой и с пищей.

«Бывают ситуации, когда два препарата одновременно принимать нежелательно. Один будет поглощать, нейтрализовать или вступать в химические реакции с другим. Надо разносить эти лекарства на разные приемы, употреблять их до, после или во время еды, если есть указание в инструкции. Некоторые препараты принимаются вне зависимости от приемов пищи — об этом обычно в инструкции говорится», — заключила врач.

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