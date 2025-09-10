Врач назвала часть тела, неожиданно выдающую реальный возраст человека

Профессор объяснила, какой маленькой части тела необходимо уделить внимание при омоложении.

Помимо рук, реальный возраст человека выдает мочка уха, заявила профессор магистратуры по эстетической медицине в Университете Комплутенсе Мария Анхелес Лопес Марин. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на издание El Periodico de España.

Как объяснила врач, с течением времени мочка уха подвергается процессу истончения из-за реабсорбции коллагена и эластина. Кроме того, клипсы дополнительно ускоряют процесс старения мочки.

По мнению Марин, женщинам при прохождении процедуры омоложения необходимо уделить внимание и этой части тела.