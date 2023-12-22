Врач назвала главное отличие гриппа от других ОРВИ

Россиянам объяснили, как отличить грипп от других инфекционных заболеваний и почему его надо немедленно лечить.

Отличать грипп от всех остальных острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) принципиально важно и необходимо, так как от выбранных методов лечения напрямую зависит степень тяжести возможных осложнений. И если так называемые «простуды» вообще не требуют терапии или облегчаются только в контексте симптоматики (капли от насморка, спрей-анестетик от боли в горле и так далее — Прим. ред.), то грипп может нанести серьезный вред организму, если дать ему разгуляться. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала эксперт в области комплексного ведения неврологических дефицитов Оксана Цышкова.

«Лечить или не лечить — я бы так назвала. Ведь банальная вирусная инфекция наблюдается, лечится покоем и большим количеством теплой жидкости, это самопроходящая инфекция. В отличие от гриппа. Потому что грипп имеет большое количество осложнений, и его нужно обязательно лечить, если вы не прививаетесь», — заявила врач.

По словам Цышковой первым патогномоничным признаком (симптом, однозначно указывающий на определенную болезнь — Прим. ред.) гриппа является ярко выраженный нейротоксикоз, характеризующийся неврологическими расстройствами. В их число входят нарушение терморегуляции, дыхательная недостаточность, сонливость и другие проявления, возникающие в зависимости от состояния здоровья больного. Особенность нейротоксикоза — это резкое нарушение самочувствия. Типична для гриппа также головная боль.

«Второй симптом — подъем температуры вскоре после нарушения самочувствия, при этом минимальные катаральные явления (катарально-респираторный синдром включает в себя симптомы насморк, мокрота, выделяемая во время кашля, отечность и боль в горле — Прим. ред.) или вовсе отсутствующие», — отметила эксперт.

Еще один симптом, с наибольшей вероятностью указывающий на грипп, это боль за грудиной. Физически она ощущается в центре грудной клетки. Такое состояние может сохраняться на протяжении нескольких дней, впоследствии присоединяется сухой кашель. В некоторых случаях болевой синдром сопровождается затруднением дыхания. Кроме того, у человека, подхватившего грипп может развиться светобоязнь — это тоже признак нейротоксикоза и выраженного нейротропного действия вируса гриппа на организм.

Самолечение или игнорирование симптомов ОРВИ грозит тяжелыми последствиями для организма. И в современном мире с высоким уровнем развития медицины некорректная терапия, в том числе народные методы, или отсутствие лечения как такового время от времени приводят к летальным исходам. При первых признаках недуга важно обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь после постановки верного диагноза.