Врач назвала главную ошибку при возвращении к работе после выгорания

Специалист объяснила, что может привести к новому истощению.

О распространенной ошибке при возвращении к работе после выгорания «Ленте.ру» рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По словам специалиста, спешка в возвращении к рабочим обязанностям становится причиной нового истощения.

— Возвращение к работе после выгорания — это не про в омут с головой, а про постепенный процесс. Часто, почувствовав улучшение, человек стремится поскорее наверстать упущенное и включиться в дела на полную мощность. Но именно спешка и становится тем фактором, который запускает новый виток истощения. Даже если вы отдохнули и чувствуете себя лучше, важно помнить: нервная система восстанавливается дольше, чем кажется, — рассказала она.

Специалист подчеркнула, что первым шагом к возвращению в рабочий ритм является выявление причины. Она посоветовала первое время попробовать договориться о гибком рабочем дне или перераспределении задач между коллегами.

— После выгорания особенно важно научиться защищать свои границы и управлять временем. Научитесь делать паузу перед тем, как на что-то соглашаться, — добавила она.

Ганькина посоветовала найти дополнительные источники энергии, уточнив, что это не должны быть занятия, связанные с работой, и они не должны требовать результата.