Врач назвала обычные продукты, вгоняющие в сон

Эндокринолог перечислила провоцирующие сонливость продукты.

Употребление продуктов, содержащих углеводы, а также триптофан и магний, может вызвать ощущение сонливости из-за их воздействия на организм. Об этом рассказала «Газете.Ru» Наталия Тананакина, к. м. н., врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга).

По словам врача, после употребления продуктов, содержащих углеводы — особенно простые, — в крови повышается уровень сахара, после чего быстро падает. Это и вызывает ощущение сонливости.

«Такие продукты включают сладости, белый хлеб, пасту, белый рис и картофель. Употребление углеводов в умеренных количествах может быть полезным для сохранения энергии, однако чрезмерное их употребление может привести к сонливости после еды», — объяснила Тананакина.

Среди продуктов, богатых триптофаном, эндокринолог назвала творог, индейку, молоко, орехи и семена.

«Триптофан — это аминокислота, которая является предшественником серотонина, гормона, играющего важную роль в настроении и регуляции сна. Возможно, употребление пищи, содержащей триптофан, может увеличить уровень серотонина, что в свою очередь может привести к ощущению сонливости», — рассказала эндокринолог.

Магний же, по ее словам, — это важный минерал, который участвует в регуляции сна и отдыха.

«Низкий уровень магния может способствовать бессоннице и чувству усталости», — отметила Тананакина.

Она добавила, что употребление продуктов, богатых магнием, — а это орехи, семена, шпинат, авокадо, бананы и темный шоколад, — может улучшить качество сна и «внести вклад в общее чувство расслабленности».

Кроме того, по словам эндокринолога, сонливость может вызывать и алкоголь. Однако использовать его в качестве снотворного не стоит.

«Несмотря на то, что алкоголь может помочь заснуть быстрее, он также может нарушить образцы сна, что приводит к более поверхностному и меньшему качеству сна. Поэтому, даже если вы чувствуете сонливость после употребления алкоголя, важно умерить его потребление и обратить внимание на создание здоровых привычек сна», — посоветовала врач.

Эксперт предупредила, что реакция на пищу у всех индивидуальна, и продукты, вызывающие сонливость у одного, могут не иметь такого воздействия на другого.

«Если сонливость после употребления определенных продуктов регулярна и вызывает беспокойство, рекомендуется обратиться к врачу для оценки общего состояния организма», — заключила эндокринолог.