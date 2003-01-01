Врач назвала особенность нового штамма коронавируса

По данным СМИ, в России и других странах вновь увеличилось число больных ковидом.
В России и ряде других стран увеличилось число больных ковидом из-за нового штамма «Стратус», пишет aif.ru. О его особенности рассказала доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета, к. м. н. Ольга Зыкова.
— Коронавирусная инфекция, вызванная новым штаммом «Стратус», не отличается тяжестью клинических проявлений. Заболевание схоже с проявлениями ОРВИ, но в большинстве случаев (около 70%) у пациентов присутствует осиплость голоса, — рассказала специалист.
Также, по ее словам, «Стратус» обладает выраженной заразностью, что и способствует распространению заболевания.
— Несмотря на лёгкое течение болезни, следует соблюдать элементарные профилактические мероприятия, особенно лицам, относящимся к группам риска. При возникновении недомогания, особенно с осиплостью голоса, следует остаться дома и обратиться за медицинской помощью, — подчеркнула Ольга Зыкова.