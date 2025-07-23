Врач назвала самую опасную систему питания

Эндокринолог перечислила, какие диеты могут быть опасны для здоровья.

Самую опасную для здоровья систему питания назвала доктор медицинских наук, эндокринолог, главный врач семейной клиники «Доктор АННА» Анна Марченко. Ее слова приводит «Лента.ру».

— Опаснее всего для здоровья краткосрочные диеты с жесткими ограничениями. Они направлены на быструю потерю веса за счет острого дефицита калорий и вывода жидкости из организма, — рассказала Марченко.

По словам специалиста, таким образом можно потерять за несколько недель до десяти килограммов. Однако как только человек начнет питаться по-старому, вес вернется.

— Жестких диет очень редко удается придерживаться без срывов. Человек сначала голодает, потом срывается и объедается, затем опять голодает — худшего сценария нельзя себе представить, так как это прямой путь к расстройству пищевого поведения, — объяснила специалист.

Также врач не рекомендовала диеты, которые предполагают отказ от одного или группы продуктов. Например, если при кетодиете эффект похудения достигается за счет того, что из-за недостатка углеводов организм получает энергию в процессе расщепления жиров. Одновременно увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и обострения мочекаменной и желчекаменной болезни, а также провоцирует увеличение уровня холестерина.