Врач назвала самый разрушительный для женского здоровья напиток

Эндокринолог предупредила, какой напиток может разрушать организм сильнее алкоголя и энергетиков.

Эндокринолог Екатерина Янг раскрыла напиток, который, по ее словам, разрушает женский организм сильнее, чем алкоголь и энергетики. Это она описала в своем Telegram-канале, ее слова приводит Лента.ру.

— Коварный враг женского здоровья прячется в стакане сладкого кофе с молоком», — предупредила Янг. Она объяснила, что кофеин резко поднимает в крови уровень кортизола — гормона стресса.

Помимо этого, кофе провоцирует резкие скачки инсулина, поскольку в него часто добавляются сиропы и сахар. Молоко же стимулирует выработку инсулиноподобного фактора роста, который провоцирует прыщи, воспаления и ускоряет старение кожи, заключила Янг.