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Врач назвала целебное блюдо, которое восстановит силы при переутомлении на работе

Новости. Общество
00:10, 26 Октября 2024
фото: © Kardaska / istockphoto

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Специалист предложила рецепт супа, который эффективно и приятно восстановит силы при переутомлении.

Наше тело — сложная биологическая машина, и активная эксплуатация без должной компенсации рано или поздно приводит к сбою в работе. Поэтому важно уметь вовремя восстановить свои силы и ресурсы. И один из эффективных и приятных способов сделать это — целебный суп, пишет сетевое издание «Доктор Питер».

Переутомление — неотъемлемая часть жизни современного человека, заложника бешеного ритма мегаполиса и требований постоянно быть на связи. Сверхурочная работа, постоянный стресс, недостаток сна, информационная перегрузка — все это приводит к истощению организма, проявляющемуся в снижении иммунитета, хронической усталости, постоянном чувстве разбитости, проблемах со сном и даже депрессии.  

При переутомлении полезно есть суп, отметила диетолог Елена Парецкая.

Суп — это не просто блюдо, а настоящая скорая помощь для уставшего организма. Специалист назвала преимущества блюда:

Легкость усвоения. Жидкая консистенция супа значительно облегчает работу пищеварительной системы. Это особенно важно, поскольку во время стресса пищеварение часто страдает в первую очередь. Когда организм ослаблен переутомлением, он тратит меньше энергии на переваривание пищи, направляя ее на восстановление клеток, синтез белка и других процессов. Тяжелая жирная пища лишь усугубит ситуацию, вызвав чувство тяжести и дискомфорта. Суп же, наоборот, очищает организм, помогает вывести токсины и продукты обмена веществ, накопившиеся за время переутомления. 

Оптимальная гидратация. Обезвоживание — частый спутник стресса и переутомления. Недостаток воды замедляет обменные процессы, ухудшает работу мозга и приводит к снижению работоспособности. Суп, особенно приготовленный на овощном или нежирном мясном бульоне, является отличным источником жидкости, помогая быстро восполнить водно-солевой баланс. Помимо воды, суп содержит электролиты, такие, как калий и натрий, которые также играют ключевую роль в поддержании водного баланса организма.

Богатство питательных веществ. Состав супа можно варьировать в зависимости от необходимых организму компонентов. Овощи — источник витаминов, минералов, клетчатки, необходимой для нормальной работы кишечника. Белковые ингредиенты — мясо, рыба, бобовые обеспечивают организм аминокислотами — строительными блоками для клеток и тканей. Добавление зелени повышает содержание витамина С и других важных микроэлементов. Использование специй придает супу не только приятный вкус, но и обеспечивает противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами. 

Специалист предложила рецепт восстанавливающего супа с курицей и овощами, уточнив, что его можно легко адаптировать под свои предпочтения и доступные ингредиенты.

 

Врач также отметила, что суп — отличный способ поддержать организм в периоды переутомления. Однако не следует забывать о важности достаточного сна и регулярных физических нагрузок.

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