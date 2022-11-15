Врач назвала заболевания, которые нам грозят из-за редкой стирки полотенец

Чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно стирать полотенца каждые три-четыре дня.

Как рассказала врач-терапевт Ирина Андреева в интервью МедикФорум, если вы используете слишком часто полотенца повторно, вы можете подвергнуть себя риску проблем с кожей, таких как стригущий лишай и прыщи. Чем дольше полотенца остаются влажными, тем больше времени остается на выживание и рост дрожжей, бактерий, плесени и вирусов.

«Они могут вызвать вспышку грибка ногтей на ногах, эпидермофитии, зуда и бородавок или вызвать распространение этих кожных заболеваний. И грязные полотенца, безусловно, могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита», - говорит врач-терапевт.

По словам Андреевой, чтобы на полотенцах не было микробов, их следует стирать каждые три или четыре дня.

«Вы также не должны делиться полотенцами с больными людьми, так как микробы могут легко распространяться на полотенцах», - отметила терапевт.

Врач советует, после стирки полотенец встряхнуть их, чтобы удалить лишнюю воду. И прежде чем убрать полотенца на хранение, важно убедиться, что они полностью сухие. Хранение во влажном состоянии может привести к появлению плесени на ваших полотенцах.