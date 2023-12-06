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Врач объяснил, в каких случаях пропускать завтрак полезно

Новости. Общество
00:10, 08 Декабря 2023
фото: © BalashMirzabey / Freepik

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Гастроэнтеролог рассказал, какую пользу приносит пропуск завтрака, а когда это делать опасно.

Утром желудочно-кишечный тракт наиболее активен, поэтому первый прием пищи имеет большое значение для здоровья, однако голодание тоже приносит пользу, считает гастроэнтеролог Туфик Качаами. Разные варианты полезных для кишечника завтраков он назвал изданию Newsweek. Его слова приводит Лента.ру.

При выборе завтрака Качаами посоветовал ориентироваться на то, насколько активным будет предстоящий день. По его словам, если запланирована физическая работа, длительная прогулка или тренировка, то первый прием пищи должен быть насыщен белками, клетчаткой и углеводами. «Если я не планирую заниматься спортом, то не ем до обеда», — рассказал врач.

Качаами отметил, что ограничение часов приема пищи, например голодание с вечера до обеда, снижает уровень холестерина в крови, помогает бороться с воспалением и убирает вздутие живота. Однако, по его словам, такой пропуск завтрака не подходит людям с заболеваниями желудка и кишечника. Кроме того, врач предупредил, что даже здоровым людям, которые пропускают завтрак, нужно позаботиться о том, чтобы другие приемы пищи содержали все необходимые организму полезные вещества.

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