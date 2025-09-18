Врач объяснила, можно ли запивать еду

Диетолог развеяла популярный миф, связанный с водой.

Диетолог Мария Агирре в интервью для издания Hola опровергла популярный миф о том, что еду нельзя запивать водой. Ее слова приводит Лента.ру.

По словам специалиста, вода не разбавляет желудочный сок, как принято думать.

— Желудок регулирует его выработку в зависимости от объема и типа потребляемой пищи. Даже если мы пьем воду, организм автоматически корректирует свою секрецию для обеспечения эффективного пищеварения, — объяснила Мария Агирре.

При этом некоторые люди все же могут испытывать неприятный эффект от воды во время принятия пищи.

— У людей с чувствительным желудком она может вызывать некоторый дискомфорт, но это не реальный эффект, а лишь субъективное восприятие, — добавила она.

Тем не менее, Агирре уточнила, что во время еды стоит выпивать не более двух стаканов воды, иначе это вызовет чувство переполнения в желудке.