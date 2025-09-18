РЕКЛАМА
Обществоведение
В Национальном театре идут репетиции спектакля «Старший сын»
18 сентября, 08:00 Статьи
Честный взгляд
Как выживает в межсезонье карельский туристический бизнес
18 сентября, 06:30 Статьи
Тема недели
Куда текут молочные реки: в парламенте ответили на важные вопросы о карельском молоке
16 сентября, 18:05 Статьи
Новости

Врач объяснила, можно ли запивать еду

00:10

Три автомобиля столкнулись на оживлённом перекрестке в Петрозаводске

22:50

Минфин России предложил снизить ставку по семейной ипотеке

20:30

Новую стоматолическую установку приобрели для Сортавальской ЦРБ

18:30

Учёных в Карелии уважают не меньше, чем в Петербурге

18:00

Кандидатуру избранного сотрудниками на пост директора КарНЦ РАН Александра Крышеня не согласовали в Москве

17:40

Небольшой дождь и до +15°С: какая погода ожидается в Карелии 19 сентября

17:00

Дорогу с тротуаром обустроят по желанию жителей на Древлянке

16:40

Десятки жителей Древлянки остались без света

16:10

Жительница Карелии отсудила 150 тысяч рублей с дорожников после падения на тротуаре

16:00

В Карелии завершился главный молодёжный образовательный форум «Берег»

15:40

«В возбуждении дела отказано»: убийца котёнка из Петрозаводска по-прежнему остаётся безнаказанным

15:15

Полиция нашла мужчину, который разбил дверь на петрозаводском вокзале

14:50

«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

14:30

Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета

14:18

Новый закон должен навести порядок вокруг контейнерных площадок в Карелии

14:00

В Карелии приняли закон об ограничении продажи алкоголя в жилых домах

13:40

Новые правила расчета утильсбора приведут к существенному росту цен на автомобили

13:20

Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России

13:00

В России снимают фильм о группе «Сектор Газа»

12:35

Политолог Цыганков: «ОМК — один из существенных источников доходов Попова»

12:31

Житель Карелии из-за обиды разгромил машину родственников

12:15

«Организм берёт в долг у себя»: карельский легкоатлет рассказал, как бегуны выдерживают дистанции на 24 часа

11:55

В Карелии бывшую сотрудницу почты осудили за кражу пенсий и подделку документов

11:40

Элиссан Шандалович: В Карелии «Матери–героини» получат по одному миллиону

11:15

В Кремле оценили сроки восстановления отношений России с Финляндией

11:00

В Петрозаводске усилили покрытие LTE

10:38

Карельский самбист завоевал бронзу на Кубке Европы в Сербии

10:30

В Медвежьегорском районе водитель врезался в опору освещения

10:10

70-летний мужчина погиб на озере в Калевальском районе

09:50

Новый район Петрозаводска «Талоярви. Город у воды» поразил гостей своим масштабом и уникальностью

09:35

В Сортавальском районе девять местных жителей обязали вернуть участки государству

09:30

В России три тысячи студенток подали заявки на новое пособие по беременности

09:00

Житель Беломорского округа Александр Августинович погиб в ходе СВО

08:40

Петрозаводчан приглашают погрузиться в историю Банка России

08:20

В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

08:00

В России предложили выплачивать отцовский капитал

07:40

Финны нашли применение теплоходу «Карелия»

07:00

Карельский турбизнес рассказал, чем заманивает гостей в межсезонье

06:40

Китай в 2025 году вдвое увеличил импорт российского вина

00:10
Врач объяснила, можно ли запивать еду
Сегодня 00:10 Медицина
Диетолог развеяла популярный миф, связанный с водой.

фото: Yianni Mathioudakis / unsplash

Диетолог Мария Агирре в интервью для издания Hola опровергла популярный миф о том, что еду нельзя запивать водой. Ее слова приводит Лента.ру.

По словам специалиста, вода не разбавляет желудочный сок, как принято думать.

— Желудок регулирует его выработку в зависимости от объема и типа потребляемой пищи. Даже если мы пьем воду, организм автоматически корректирует свою секрецию для обеспечения эффективного пищеварения, — объяснила Мария Агирре.

При этом некоторые люди все же могут испытывать неприятный эффект от воды во время принятия пищи.

— У людей с чувствительным желудком она может вызывать некоторый дискомфорт, но это не реальный эффект, а лишь субъективное восприятие, — добавила она.

Тем не менее, Агирре уточнила, что во время еды стоит выпивать не более двух стаканов воды, иначе это вызовет чувство переполнения в желудке.

