Врач объяснила, почему опасно спать рядом со смартфоном

Сон рядом со смартфоном негативно сказывается на психическом здоровье.

Об этом рассказала агентству «Прайм» руководитель Центра сомнологии, врач Татьяна Сурненкова.

По ее словам, телефон нарушает цикличность сна, а засыпать становится труднее из-за яркого свечения экрана и снижения выработки мелатонина — гормона сна. Помимо этого яркий свет подавляет важную фазу сна, которая влияет на обработку эмоций и формирование памяти.

Сомнолог также напомнила о вреде использования гаджета перед сном. Она пояснила, что если человек сидит в телефоне перед тем, как лечь спать, то заснуть ему будет тяжелее, поскольку он будет пребывать в возбужденном состоянии из-за обилия информации. Сурненкова посоветовала не пользоваться смартфоном после десяти часов вечера. Кроме того, указала она, на ночь телефон необходимо переводить в режим «не беспокоить» или вовсе отключать.

Специалист добавила, что приложения для отслеживания сна не являются эффективными.

«Точность их показаний достаточна сомнительна, а чрезмерная обеспокоенность качеством своего сна может вызвать хроническую бессонницу в будущем», — предостерегла врач.