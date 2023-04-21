Врач объяснила причину сонливости летом

В жаркую погоду людям часто хочется спать.

В жаркую погоду в организме замедляются физиологические процессы, поэтому человеку хочется спать. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

«Когда жарко, организм пытается приспособиться к этой температуре, охладиться. А как он может охладиться? Он замедляет процессы обмена веществ, уменьшает теплопродукцию», — отметила специалист.

«Даже когда мы особо не двигаемся, не занимаемся физкультурой, вырабатываем энергию, выделяем тепло. Когда на улице жарко, нам нужно замедлить его выработку. Поэтому организм притормаживает обменные процессы: кровоток, частоту сердечных сокращений. Раз все это замедляется, человеку хочется спать. Это такой режим самосохранения организма», — объяснила врач.

Для борьбы с сонливостью в жаркую погоду эксперт советует пить больше воды. «Если мы начнем пить больше жидкости, то будем больше потеть. Когда мы потеем, организм охлаждается и нам меньше хочется спать», — заключила Романенко.