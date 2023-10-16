Врач объяснила причины появления мушек перед глазами

Врач-невролог рассказала, в каком случае необходимо обратиться к специалисту.

Мушки перед глазами могут говорить о спазме сосудов головного мозга, диабете или целом ряде других заболеваний, предупредила врач-невролог Ольга Калмыкова. В интервью радио Sputnik она объяснила, как действовать при появлении этого симптома.

На периодическое мелькание мушек перед глазами жалуются многие люди, рассказала врач-невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» в Твери Ольга Калмыкова. Причины появления этого симптома могут быть самыми разными, отметила она в интервью радио Sputnik.

«Мушки перед глазами могут появляться при резком подъеме, смене положения тела, поднятии тяжестей. Чаще всего они возникают на фоне повышенного давления, когда сосуды головного мозга испытывают спазм или гипертонус. Кроме того, мушки могут быть вызваны низким давлением, или артериальной гипотензией, болезнями глаз, анемией. Они могут быть проявлением мигрени или сахарного диабета. То есть причины мушек в глазах являются индивидуальными. Врачи обращают внимание на возраст пациента, сопутствующие жалобы и патологии, лекарства, которые принимает человек», — добавила Ольга Калмыкова.

Невролог дала совет, что делать при появлении мушек перед глазами.

«Если подобный симптом возникает часто, более трех-четырех раз в месяц, необходимо обратиться к терапевту, сдать клинический и биохимический анализы крови, проверить уровень сахара в крови, провести исследование на гликированный гемоглобин, а также ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов. Желательно также сделать Э. Г. После этого в случае необходимости можно получить направление к другим специалистам, например, к кардиологу, офтальмологу или неврологу», — заключила Ольга Калмыкова.