Врач описал опасные действия родителей при ОРВИ у ребенка

Пульманолог считает, что анальгин и ибуклин небезопасны для детей.

Популярные препараты ибуклин и анальгин опасны для детей, и сбивать ими температуру противопоказано, предупредил пульмонолог Олег Абакумов. В своем Telegram-канале врач назвал опасные действия при лечении ОРВИ у ребенка. Его слова приводит «Лента.ру».

Некоторые родители настолько неправильно сбивают температуру у ребенка, что в результате приходится вызывать скорую помощь и ехать в больницу, рассказал врач. Одна из главных ошибок — ждать, пока температура поднимется до максимально высокой отметки. Он советует ориентироваться на состояние ребенка, и если тот чувствует себя плохо, то сбивать даже невысокую температуру от 37,1 градуса.

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Врач предупредил, что анальгин может нанести вред. Этот препарат негативно сказывается на кроветворении и повышает уязвимость перед инфекциями. По словам Абакумова, во многих странах он давно запрещен к использованию.

Аспирин, который противопоказан детям до подросткового возраста, может стать причиной повреждения печени. Также губительно на детскую печень действует нимесулид, предупредил врач.

Ибуклин — это зло, категорично заявил Абакумов, пояснив, что у состоящего из ибупрофена и парацетамола препарата невозможно рассчитать правильную дозировку. При лечении ребенка от ОРВИ следует отказаться и от других комбинированных препаратов.

Врач добавил, что ученые из Новой Зеландии сравнили ибупрофен и парацетамол и установили, что первый из них эффективнее борется с высокой температурой. «Давать ребенку и тот и тот препарат можно, но только в соответствии с инструкциями и не превышая разрешенную дозу и частоту приема. А использовать оба препарата одновременно нельзя», — подвел итог Абакумов.