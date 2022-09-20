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Врач перечислил дающие отсрочку от мобилизации болезни

Новости. Общество
22:00, 23 Сентября 2022
фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

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Туберкулез, глухота и ВИЧ освобождают от мобилизации.

Освобождение от частичной мобилизации положено людям, у которых в анамнезе есть серьезные проблемы со здоровьем, например острая форма туберкулеза, глухота или ВИЧ, сообщил врач-анестезиолог, медицинский юрист Дмитрий Кашка. В беседе с изданием «Доктор Питер» он назвал эти и другие болезни, дающие отсрочку от призыва. Его слова приводит Лента.ру.

Специалист отметил, что негодными к несению военной службы признаются люди, у которых в военном билете после прохождения медкомиссии была проставлена категория «Д». Она присваивается при наличии тяжелых заболеваний, сложно поддающихся лечению. Среди них Кашка выделил гипертонию третьей степени, муковисцидоз, эпилепсию с приступами чаще пяти раз в год, полную глухоту, ВИЧ, острую форму туберкулеза, экзему, псориаз и другие.

Травмы, переломы костей, COVID-19 дает только временную отсрочку на несколько месяцев, продолжил врач. Наличие в анамнезе астмы, диабета и других болезней, не входящих в перечень исключений, не поможет избежать мобилизации. «Эти заболевания не дают негодности, только если тяжелая стадия заболевания. Если есть последствия инфаркта — то, может быть, дадут негодность. Разбираются в каждом конкретном случае индивидуально. И в зависимости от того — офицер или нет. Офицер более годен, чем не офицер, как правило», — добавил Кашка.

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