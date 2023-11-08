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Врач перечислил простые способы избавиться от боли в спине

Новости. Общество
00:10, 10 Ноября 2023
фото: © rawpixel.com / Freepik

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Холодный компресс и подушка, по словам физиотерапевта, могут помочь при боли в спине.

Физиотерапевт Сэмми Марго назвала простые и эффективные способы позаботиться о здоровье позвоночника и уменьшить болевые ощущения в спине. Ее слова приводит Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Марго отметила, что, несмотря на распространенное убеждение, при болях в спине нужно не соблюдать покой, а, наоборот, активно заниматься спортом. Начинать лучше с небольших физических нагрузок, таких как прогулки, йога или плавание. «Если мышцы, поддерживающие позвоночник, будут сильными, то вероятность боли или травм уменьшится. Попробуйте упражнения, которые укрепят мышцы спины и корпуса», — посоветовала она.

Физиотерапевт добавила, что быстро избавиться от боли в спине помогают холодные компрессы, прохладный душ или противовоспалительные средства, которые может выписать врач после консультации. Также, по ее словам, боль можно уменьшить, если изменить свои ежедневные привычки — не есть и не работать на диване, низко склонившись над тарелкой или ноутбуком. Марго посоветовала всегда сидеть прямо — так, чтобы ухо, плечо и бедро были на одной линии. Чтобы снять нагрузку на позвоночник во сне, она предложила подкладывать подушку между коленями.

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