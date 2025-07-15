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Врач перечислил самые опасные в жару блюда с доставкой на дом

Новости. Экономика
00:10, 30 Июля 2025
фото: © nikolaj habib / unsplash

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Гастроэнтеролог перечислил блюда, которые могут быть опасны при доставке в жаркую погоду.

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Евгений Белоусов в беседе с «Известиями» перечислил блюда, с которыми при доставке в жару могут возникать проблемы, даже если сами по себе продукты качественные.

Самые опасные варианты — блюда из сырого мяса, рыбы и морепродуктов, например, карпаччо, тартары, севиче, устрицы. Эти продукты требуют строгого соблюдения температурного режима при хранении и перевозке.

— Суши и роллы с сырой рыбой также представляют повышенную опасность. Даже при идеальной организации доставки сохраняется риск, что рыба изначально была не первой свежести, а высокая температура окружающей среды ускоряет размножение бактерий, — предупредил врач.

Еще одна потенциально опасная категория — салаты с майонезной заправкой. Майонез может маскировать вкус несвежих овощей, а также служит отличной питательной средой для микроорганизмов.

Быстро портятся фруктовые салаты и нарезанные овощи. Десерты со сливочными и белковыми кремами также относятся к скоропортящимся.

— Безопаснее всего заказывать блюда, прошедшие термическую обработку при высоких температурах. Пицца, запеченные мясо и рыба, вторые блюда с гарнирами, сырные пироги и десерты без кремовой начинки лучше переносят транспортировку в теплую погоду. При этом важно, чтобы компоненты сложных блюд были упакованы в отдельные контейнеры, а доставка осуществлялась оперативно, — указал Белоусов.

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