Врач перечислила продукты, усиливающие запах пота

По словам нутрициолога Ирины Юзуп, чаще всего резкий аромат тела связан с употреблением алкоголя и сладкой выпечки.

Продукты, усиливающие запах пота, перечислила в разговоре с порталом «Доктор Питер» врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук Ирина Юзуп. По ее словам, чаще всего резкий аромат тела связан с употреблением алкоголя и сладкой выпечки, пишет «Лента.ру».

При употреблении спиртного усиленно выводит из организма токсины, образуя уксусную кислоту. Этот процесс приводит к усилению потливости, пояснила медик.

«Обильное потоотделение также может зависеть от чрезмерного употребления кофейных и газированных напитков. Обилие глутамата натрия в рационе также может вызвать обильное потоотделение и усиление запаха. В этот список можно добавить и острую пищу. Например, перец чили или халапеньо», — рассказала Юзуп.

Врач добавила, что специфический запах пота может быть признаком различных заболеваний. К примеру, при лактазной недостаточности от тела отдает капустой, а при диабете — аммиаком.