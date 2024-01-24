Врач перинатального центра в Петрозаводске рассказала, почему так важен скрининг в первые дни жизни

В Республиканском перинатальном центре всех новорожденных обследуют для выявления и лечения заболеваний.

В отделении новорожденных Республиканского перинатального центра малышам в первые дни после рождения проводят крайне важную для них процедуру — неонатальный скрининг.

«Это обследование новорожденных для раннего выявления (до развития симптомов) и лечения наследственных и врожденных заболеваний. Программа скрининга в нашей стране включает обязательное обследование всех новорожденных. В ходе скрининга выявляются наследственные болезни обмена веществ, врожденный гипотериоз, адреногенитальный синдром, муковисцидоз, спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты», — объяснила заведующий отделением новорожденных РПЦ Валерия Андреева.

По словам специалиста, в программу скрининга входят не все заболевания, но те, что там выявляются, имеют достаточно эффективное лечение. Именно поэтому важно выявить их как можно раньше.

Что еще делают в отделении новорожденных и где будущие мамы могут заранее получить советы от специалистов, читайте в статье «Столицы на Онего».