Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

Терапевт перечислила мутации, когда употребление определенных продуктов.

Некоторые десерты и их сочетания с кофе увеличивают чувствительность зубов, рассказала терапевт научной стоматологии «Дантистофф» Ирина Скрыпникова «Ленте.ру».

Так, опасность для эмали из-за перепадов температур представляют кофе глясе или горячий штрудель с мороженым могут увеличивать чувствительность зубов.

Помимо этого, врач объяснила, что чувствительность зубов увеличивают сладкие газированные напитки и курение. Также вредят здоровью привычки грызть орехи зубами и часто есть сухарики.

— Твердая пища, требующая длительного пережевывания, может нарушить целостность эмали и повредить десны, — пояснила она.