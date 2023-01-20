Врач предупредил о негативном влиянии термобелья на здоровье мужчин

Долгое ношение термобелья приводит к перегреву половых органов мужчин.

Об этом предупредил доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Терапевт объяснил, что термобелье — незаменимая вещь для долгого нахождения на улице в условиях минусовых температур.

Однако носить его в течение длительного времени не рекомендуется, так как это не очень гигиенично и может навредить мужскому здоровью.

Врач отметил, что лучше всего закаляться и в холодное время года быть одетым «попрохладнее».