Врач предупредил о негативном влиянии термобелья на здоровье мужчин

Долгое ношение термобелья приводит к перегреву половых органов мужчин.
Об этом предупредил доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Терапевт объяснил, что термобелье — незаменимая вещь для долгого нахождения на улице в условиях минусовых температур.
Однако носить его в течение длительного времени не рекомендуется, так как это не очень гигиенично и может навредить мужскому здоровью.
Врач отметил, что лучше всего закаляться и в холодное время года быть одетым «попрохладнее».
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание