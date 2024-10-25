Врач предупредил о смертельной опасности, которую таит горячий чай

Онколог предостерег от регулярного употребления слишком горячего чая.Select * from slider_list where idt=13 and timestart<1729834707 and timestop>1729834707 and hide=0 and def=0 order by rand() limit 1
Термический ожог от обжигающе горячих напитков может стать триггером для развития рака полости рта или пищевода, предостерег главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов. Врача цитирует Лента.ру со ссылкой на официальный Telegram-канал Алтайского краевого онкологического диспансера.
Онколог объяснил, что из-за повторяющихся ожогов слизистой оболочки рта и пищевода, которые возникают из-за очень горячих напитков, в тканях появляются очаги воспаления, а в них запускаются процессы клеточной регенерации. Если клетки начинают усиленно делиться, чтобы «заместить» поврежденный участок, уточнил Вихлянов, это может привести к злокачественному перерождению.
Если обжечься однажды, скорее всего, ничего плохого не случится, успокоил врач, проблемы могут возникнуть при регулярном потреблении обжигающих напитков. Высокой (90-95 градусов) должна быть температура заваривания чая, а пить напиток нужно, когда он остынет ниже 65 градусов, заключил доктор.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание