Врач предупредил о смертельной опасности, которую таит горячий чай

Онколог предостерег от регулярного употребления слишком горячего чая.

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Термический ожог от обжигающе горячих напитков может стать триггером для развития рака полости рта или пищевода, предостерег главный онколог Алтайского края Игорь Вихлянов. Врача цитирует Лента.ру со ссылкой на официальный Telegram-канал Алтайского краевого онкологического диспансера.

Онколог объяснил, что из-за повторяющихся ожогов слизистой оболочки рта и пищевода, которые возникают из-за очень горячих напитков, в тканях появляются очаги воспаления, а в них запускаются процессы клеточной регенерации. Если клетки начинают усиленно делиться, чтобы «заместить» поврежденный участок, уточнил Вихлянов, это может привести к злокачественному перерождению.

Если обжечься однажды, скорее всего, ничего плохого не случится, успокоил врач, проблемы могут возникнуть при регулярном потреблении обжигающих напитков. Высокой (90-95 градусов) должна быть температура заваривания чая, а пить напиток нужно, когда он остынет ниже 65 градусов, заключил доктор.

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