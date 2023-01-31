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Врач предупредил об угрозе заражения одновременно тремя инфекциями

Новости. Общество
00:10, 10 Февраля 2023
фото: © LookerStudio / shutterstock

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Человек может заразиться тремя инфекциями одновременно, учитывая нынешний подъем заболеваемости коронавируса и гриппа в России.

Об этом URA.RU рассказал гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Коронавирус и грипп будут заражать, а не конкурировать при высокой заболеваемости и той, и другой инфекции. Возможно, что увеличится процент людей, которые будут заражены несколькими инфекциями. Я не имею в виду только грипп и ковид. Это может быть грипп плюс аденовирусная инфекция, ковид и еще что-то. В некоторых случаях даже может быть три инфекции за раз. Общее состояние будет определяется тяжестью более тяжелой инфекции. В этом ряду таковым является ковид», — сказал Николай Крючков.

По словам специалиста, инфекции могут передаться человеку как от одного, так и от нескольких источников заражения. «Клеток в организме очень много. Человек может заразиться от источника, который болен двумя инфекциями. Такое вполне может быть. Или человек в 1-2 дня контактировал с источником, у которого одна инфекция, а у другого — другая, и удалось инфицировать. В этом случае заражается организм двумя или тремя инфекциями», — уточнил иммунолог.

При этом, отметил собеседник агентства, несколько инфекций в организме серьезно угрожают лишь некоторым группам населения. «Для узкой прослойки людей с тяжелыми хроническими заболеваниями и очень пожилых такая микст-инфекция может осложнить состояние. Для них сказывается воздействие двух разных инфекций на организм, но у большинства людей какой-то разницы мы не видим», — заключил Крючков.

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