Врач предупредила о неожиданной опасности при плавании

Педиатр объяснила, почему нельзя плавать на полный желудок.

О возможности судорог при плавании на полный желудок предупредила врач-педиатр Нисо Одинаева. Ее цитирует «Мослента» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

«Перед купанием детей нельзя плотно кормить и давать жевательную резинку. Плавание на полный желудок может привести к судорогам. На пляже допустим легкий перекус и достаточное питье», — сказала специалист.

По словам Одинаевой, купаться важно только в официально разрешенных водоемах. При нахождении в воде родители должны быть рядом с ребенком — не больше чем на расстоянии вытянутой руки. Дело в том, что они могут заиграться и далеко заплыть, потерять чувство времени и переохладиться.