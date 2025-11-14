Врач предупредила об опасности хождения без шапки зимой

Отказ от ношения шапки в холодную погоду может привести к ломкости и усиленному выпадению волос.

Об этом сообщает "РИАМО" со ссылкой на заявление врача-дерматовенеролога Анну Убилаву.

Как пояснила специалист, под воздействием низких температур сужаются сосуды кожи головы, из-за чего волосяные фолликулы перестают получать достаточное количество кислорода и питательных веществ. Это ухудшает питание волос и может спровоцировать их выпадение.

— Из-за сильного ветра и недостатка влаги волосы становятся более хрупкими, что вредит их внешнему виду, — предупреждает Убилава.

Дополнительный вред наносит холодный сухой ветер, который вытягивает влагу из защитного слоя волоса, делая его хрупким.

Чтобы не допустить выпадение волос и ухудшение их состояния, в мороз следует носить головные уборы.

Актуальность предупреждения подтверждают прогнозы синоптиков: предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем в прошлом году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.