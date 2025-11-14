РЕКЛАМА
«Иллюзия обмана 3»: операция «Экспроприация», или новые приключения фокусников-разоблачителей
14 ноября, 17:00 Статьи
Аварийное жилье, мусор, антиалкогольная кампания: депутаты Заксобрания задали острые вопросы главе Карелии
14 ноября, 10:20 Статьи
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Врач предупредила об опасности хождения без шапки зимой

08:20

Пять золотых медалей: петрозаводские дзюдоисты триумфально выступили на первенстве в Костомукше

08:00

Экономист спрогнозировал снижение цен на электронику в России

00:10

Все, что случилось сегодня

22:20

В Минздраве рассказали о влиянии алкоголя на кожу

22:02

На Солнце зафиксирована мощная вспышка

20:32

В драке в Костомукше участвовали начальник местной полиции и его заместитель

20:10

Предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней

19:45

В Карелии вертолет до Сенной Губы заменят судном на воздушной подушке

19:10

«12-летний цикл завершён»: в Прионежье закрывается конюшня «Старая ферма»

19:01

Россияне стали чаще выбирать фастфуд вместо ресторанной еды

18:30

С начала года 48 жителям Карелии выдали собак-поводырей

18:03

В Костомукше строят крытый ледовый каток

17:42

В широкий прокат вышел криминальный триллер «Иллюзия обмана 3»

17:25

В Национальном театре Карелии представят премьеру «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

17:19

Местами до -12°С: прогноз погоды на 15 ноября

17:00

Артур Парфенчиков поручил организовать празднование 100-летия открытия беломорских петроглифов

17:00

«Кибербабушка» поможет Билайну бороться с мошенниками

16:50

В Госдуме предложили маркировать созданные с помощью ИИ видео

16:42

Организаторы фестиваля «Зимние фонтаны» меняют правила

16:24

Прогулочные веранды установили в детском саду на окраине Петрозаводска

16:02

Труп мужчины обнаружили на дне канала в Кондопоге

15:41

Финляндия рассматривает возможность частичного открытия границы с Россией

15:32

Общественники опровергли слова главы Карелии, что реставрация панно в Питкяранте стоит 100 млн рублей

15:14

В Карелии скончалась педагог Надежда Псалом

15:01

В новом жилом доме «Аристократ» в центре Петрозаводска еще остались свободные квартиры

14:55

Карельский город вошёл в топ-10 популярных направлений для зимнего отдыха в коттеджах

14:44

«Петербургтеплоэнерго» спишет пени участникам акции «В Новый год – без долгов»

14:42

Трассу «Фонтаны» в зимний сезон вновь будут укатывать тяжелой техникой

14:21

Более 120 участников собрал фестиваль адаптивного спорта в Петрозаводске

14:02

18-летняя петрозаводчанка взломала двери в магазине, чтобы украсть молоко и чипсы

13:41

Карелия возглавила рейтинг регионов России, где снизилась незаконная заготовка древесины

13:20

Болельщики из Карелии помогли сборной России победить перуанских фанатов в Петербурге

13:02

Названа средняя стоимость аренды дома в Карелии на новогодних праздниках

12:44

Представители фракций обозначили позицию по проекту бюджета Карелии на 2026 год

12:27

В Карелии простились с учителем физкультуры и тренером Сергеем Цызой

12:10

Пьяный водитель съехал в кювет и врезался в дерево в Кондопоге

11:57

Женщина-водитель врезалась в дорожное ограждение в Петрозаводске

11:31

Еще два ФАПа построят в Карелии дополнительно

11:14

Движение по мосту в Соломенном временно перекроют

10:55

Депутаты Заксобрания Карелии задали главе региона острые вопросы об аварийном жилье, мусорной реформе, борьбе с алкоголем

10:47

16 елей установят в Петрозаводске до 15 декабря

10:36

Береговая охрана США сообщила об обнаружении военного корабля «Карелия» у берегов Гавайев

10:17

Таксист из Петрозаводска спас пенсионерку от мошенников

09:35

В Карелию идет похолодание со снегом вместо дождя

09:19

Присяжные в Карелии вынесли вердикт по делу об убийстве 15-летней давности

08:59

40-летняя женщина пропала в Петрозаводске

08:39

Жители Карелии активно разучивают танец живота и осваивают балалайку

08:23

Умер учёный секретарь Музея Северного Приладожья Игорь Борисов

08:01

Почти 70 медиков приняли участие в программе «Земский доктор» в Карелии

07:44

Искры разлетелись при столкновении двух авто в центре Петрозаводска

07:22

Двое петрозаводчан отправятся в тюрьму за диверсию на железной дороге в Карелии

07:04

Житель Карелии пропал без вести после поездки на Кубань

06:41

Врач рассказала, как рассчитать безопасную дозу кофе

06:15
Врач предупредила об опасности хождения без шапки зимой
Сегодня 08:20 Общество
Поделиться

Отказ от ношения шапки в холодную погоду может привести к ломкости и усиленному выпадению волос.

фото: Александр Станевич, Столица на Онего

Об этом сообщает "РИАМО" со ссылкой на заявление врача-дерматовенеролога Анну Убилаву.

Как пояснила специалист, под воздействием низких температур сужаются сосуды кожи головы, из-за чего волосяные фолликулы перестают получать достаточное количество кислорода и питательных веществ. Это ухудшает питание волос и может спровоцировать их выпадение.

 — Из-за сильного ветра и недостатка влаги волосы становятся более хрупкими, что вредит их внешнему виду, — предупреждает Убилава.

Дополнительный вред наносит холодный сухой ветер, который вытягивает влагу из защитного слоя волоса, делая его хрупким.

Чтобы не допустить выпадение волос и ухудшение их состояния, в мороз следует носить головные уборы.

Актуальность предупреждения подтверждают прогнозы синоптиков: предстоящая зима в России ожидается холоднее, чем в прошлом году, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Обсудить (0)
