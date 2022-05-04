Врач призвала носить солнцезащитные очки летом даже в пасмурную погоду

Солнцезащитные очки рекомендуется носить и в пасмурную погоду в период повышенной солнечной активности, так как присутствует ультрафиолетовое излучение.

Об этом ТАСС рассказала профессор, врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

«Не только в яркие солнечные дни, а в целом в период солнечной активности, потому что в пасмурный день все равно есть ультрафиолетовое излучение, в том числе в городской среде. Поэтому солнцезащитные очки должны быть в летнее время, в периоды вот такой повышенной солнечной активности. То есть даже если на улице пасмурно, мы надеваем солнечные очки для городской среды. Они не темные, они с более светлыми стеклами», — сказала она.

Врач предостерегла от ношения некачественных очков без специального защитного покрытия. По ее словам, это может навредить глазам сильнее, чем отсутствие очков в принципе.

«Когда мы надеваем очки без защиты, под темной линзой зрачок расширяется, и тогда вот этот естественный механизм — он не работает. Получается, через широкий зрачок проникает внутрь глаза как раз та часть спектра, которая не должна в норме проникать, то есть мы искусственно как бы создаем условия для более глубокого проникновения вот этих повреждающих часть спектра солнечных лучей. Лучше тогда без очков, чем использовать очки, в которых нет этих защитных механизмов», — рассказала Шилова.

Она отметила, что для городской среды очки должны иметь защиту на уровне UV 400.