Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

Специалист объяснила, безопасно ли подбирать упавшую еду.

Врач Тереза Арнандис в беседе с изданием El Economista опровергла миф о так называемом «правиле трех секунд» — оно гласит, что упавшая на пол еда безопасна, если пролежала внизу меньше этого времени. Ее слова приводит Лента.ру.

Врач сослалась на эксперимент. Один кусок продукта пролежал на полу менее трех секунд, с другим ничего делать не стали. После этого оба куска были помещены в чашку Петри.

В результате на упавшем на пол куске бактерии стали размножаться очень активно. Контрольный образец, не оказавшийся на полу, остался чистым — бактерий на нем практически не было.