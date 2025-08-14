Реклама на сайте
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Жильцы восьми девятиэтажек в Костомукше несколько месяцев живут без лифтов
07 августа, 11:40 Статьи
Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»

00:10

Россия уступила Казахстану по ВВП на душу населения

22:00

Российские автомобили собрались производить в Киргизии

20:30

Мотоцикл разбился в аварии возле Петрозаводска

20:10

В Карелии поисковики подняли останки 130 бойцов Красной армии

18:00

В центре Петрозаводска временно ограничат движение

17:30

Ясное небо и до +26 °C ожидается в Карелии 15 августа

17:00

Почти на 12 млн рублей пополнился бюджет Петрозаводска благодаря туристическому налогу

16:50

Автомобиль перевернулся после жесткого столкновения в Петрозаводске

16:30

24 тысячи нетрудоспособных жителей Карелии автоматически получили доплату на уход

16:10

В Карелии потушены все лесные пожары

15:50

Строительство престижного дома «Аристократ» завершается в центре Петрозаводска

15:41

Начальника спасательной службы в Карелии оштрафовали за незаконный прием на работу экс-полицейского

15:25

Карелия получит дополнительную финансовую поддержку от Минфина России

15:00

Бастрыкин поручил разобраться, почему в Сегеже семью не переселили из аварийного дома

14:45

В центре Петрозаводска подростки взломали и подожгли «Жигули»

14:20

«Ударил и понял, что она не дышит»: житель Карелии показал, как убил возлюбленную

14:00

В Карелии выставили на торги летное поле

13:35

Карьер «Шокшинский кварцит» соответствует требованиям экологического законодательства — показали результаты регулярных независимых исследований

13:26

В Петрозаводске запустят новый троллейбусный маршрут

13:15

В аварии в Петрозаводске пострадал водитель самоката

13:00

В Петрозаводске и Кеми простятся с убитым на улице музыкантом

12:40

Пулемет Дегтярева за 50 тысяч: петрозаводчане попались на продаже раритета

12:20

В гаражном кооперативе в Ленинградской области нашли тела трех мужчин

11:50

В Петрозаводске сбили 70-летнего пенсионера

11:30

В Карелии за сутки произошло шесть пожаров

11:15

11:09

Новый пешеходный бульвар появится в Петрозаводске

11:05

В Петрозаводске прошла противоаварийная тренировка коммунальных служб

11:00

В Карелии выпал первый снег

10:50

Названы основные признаки повышенного холестерина

10:30

Мошенникам не удалось украсть у пенсионерки более 5 миллионов рублей

10:15

В Петрозаводске бассейн «Акватика» возобновил работу после аварии

09:50

В Петрозаводске ушла из жизни известный врач и преподаватель

09:25

09:25

В карельском поселке сгорел деревянный дом

09:00

В Карелии два человека утонули при странных обстоятельствах

08:40

«Я опечален этим видом»: известный фотограф высказался по поводу неудачного расположения ларьков на Онежской набережной

08:20

Крупная собака без намордника напала на жительницу Петрозаводска

08:00

Петрозаводчан приглашают посетить танцевальную зарядку на Онежской набережной

07:40

В столице Карелии на месяц ограничат проезд по улице Калинина

07:20

Петрозаводскую бизнесвумен оштрафовали за торговлю ветпрепаратами без лицензии

07:00

Эксперты назвали самые массовые сферы труда в Карелии

06:40

На улице Машезерской в Петрозаводске горит жилой дом

00:10
Врач раскрыла миф о «правиле трех секунд»
Сегодня 00:10 Медицина
Специалист объяснила, безопасно ли подбирать упавшую еду.

фото: © Online Marketing / Unsplash

Врач Тереза Арнандис в беседе с изданием El Economista опровергла миф о так называемом «правиле трех секунд» — оно гласит, что упавшая на пол еда безопасна, если пролежала внизу меньше этого времени. Ее слова приводит Лента.ру.

Врач сослалась на эксперимент. Один кусок продукта пролежал на полу менее трех секунд, с другим ничего делать не стали. После этого оба куска были помещены в чашку Петри.

В результате на упавшем на пол куске бактерии стали размножаться очень активно. Контрольный образец, не оказавшийся на полу, остался чистым — бактерий на нем практически не было.

