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Врач рассказал, какое новогоднее блюдо помогает сохранить молодость

Новости. Медицина
00:10, 17 Декабря 2024
фото: © Кадр из фильма «Субстанция»

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Специалист назвал блюдо, часто выставляемое на новогодний стол, которое позитивно влияет на организм человека.

Холодец содержит в себе коллаген, поэтому блюдо позитивно влияет на плотность костей и упругость кожи, а также аминокислоту глицин, которая помогает нейтрализовать действие токсинов при расщеплении алкоголя, снижая похмельный синдром, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Без холодца не обходится ни один новогодний стол, но многие готовят его чаще, считая его не только вкусным, но и очень полезным. В первую очередь — из-за высокого содержания коллагена. Это белок, содержащийся в соединительной ткани: в сухожилиях, хрящах, костях, которые используют в приготовлении блюда. Длительная варка делает его более биодоступным, поэтому блюдо действительно позитивно влияет на плотность наших костей и упругость кожи», — рассказал Тяжельников.

Врач отметил, что в холодце также содержится много витаминов и микроэлементов. Витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты хорошо влияют на нервную систему. Витамин А укрепляет иммунную систему, аминокислота лизин улучшает усвоение кальция. В холодце также содержится железо, магний, калий, натрий, кобальт, фосфор.

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