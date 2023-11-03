Врач рассказал о боли в спине, при которой надо немедленно идти к врачу

Гастроэнтеролог объяснил, какая боль может являться симптомом опасного заболевания.

Сильная боль в спине может быть проявлением панкреатита, при котором разрушаются ткани поджелудочной железы. О таком симптоме предупредил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов на своем YouTube-канале. Его слова цитирует Лента.ру.

Специалист рассказал, что при панкреатите клетки поджелудочной железы разрушаются и отмирают, из-за этого возникает отек окружающих тканей, который часто провоцирует болезненные ощущения со стороны спины. Если заболевание запустить, продолжил врач, то боль становится опоясывающей. «Рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу», — объяснил Вялов.

Врач отметил, что при панкреатите разрушение поджелудочной железы может идти быстрыми темпами и требовать срочного лечения. По его словам, распространенными факторами, которые запускают этот процесс, являются злоупотребление спиртными напитками и острой пищей, а также курение. Вялов добавил, что довольно часто заболевание появляется после удаления желчного пузыря.