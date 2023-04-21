Реклама

В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28
Знаменитую советскую стелу «Туризм – лучший отдых» воссоздали на набережной Петрозаводска
22.06.2023 14:11

Врач рассказал о пользе и вреде молока

Новости. Общество
00:10, 26 Июня 2023
фото: © Сергей Коньков / ТАСС

Новости партнеров

В каких условиях молочные продукты помогут защититься от рака груди, а в каких способствовать этому заболеванию, рассказал глава Минздрава Карелии.

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, наиболее ценной питательной частью молока являются белки: казеин, альбумин и глобулин, молочный жир и лактоза.

Молоко содержит полезные минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, натрий, фосфор, железо, цинк, медь, йод, фтор, селен, молибден, кобальт, хром, хлор, сера. Также оно является источником витаминов D, В2, B12 и других.

«Потребление адекватного количества кальция или богатых кальцием пищевых продуктов сочетании с витамином D способствует набору пиковой массы костной ткани в возрасте до 30 лет. При этом замедляется возрастная потеря костной ткани, уменьшается риск развития остеопороза и переломов в более позднем возрасте. Поэтому очень важно, чтобы рацион детей и подростков содержал достаточное количество молочных продуктов», - заявил министр.

По его словам, кальций защищает слизистую оболочку кишечника и снижает риск рака толстой кишки и прямой кишки. Витамин D помогает в регуляции роста клеток. Некоторые исследования показывают, что эти элементы могут способствовать уменьшению риска развития рака простаты и груди.

Содержание большего количества калия в рационе при одновременном снижении потребления соли может снизить кровяное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Молоко и молочные продукты уменьшают риск развития кариеса, отметил Охлопков. 

«Хотя молочные продукты содержат много витаминов и питательных веществ, но чрезмерное потребление, например, нежирного молока и сыра, может увеличить риск рака простаты, рака груди и рака поджелудочной железы», - подчеркнул медик. 

Также он посоветовал, как употреблять молочные продукты. Не более 2-3 порций в день: один стакан молока или кисломолочных продуктов; небольшой стакан йогурта; 45-65 граммов сыра; половина стакана творога.

Молоко и молочные продуктынельзя употреблять людям с непереносимостью лактозы, с аллергией к белкам коровьего молока.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
20.06.2023, 08:20
Десятки людей голышом забегают в Ладожское озеро, устремляя руки к небу
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО
20.06.2023, 10:24
Стало известно, кто будет управлять Петрозаводском вместо Владимира Любарского

Чтиво

02.06.2023 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.