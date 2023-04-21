Врач рассказал о пользе и вреде молока

В каких условиях молочные продукты помогут защититься от рака груди, а в каких способствовать этому заболеванию, рассказал глава Минздрава Карелии.

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, наиболее ценной питательной частью молока являются белки: казеин, альбумин и глобулин, молочный жир и лактоза.



Молоко содержит полезные минеральные вещества и микроэлементы: кальций, магний, калий, натрий, фосфор, железо, цинк, медь, йод, фтор, селен, молибден, кобальт, хром, хлор, сера. Также оно является источником витаминов D, В2, B12 и других.



«Потребление адекватного количества кальция или богатых кальцием пищевых продуктов сочетании с витамином D способствует набору пиковой массы костной ткани в возрасте до 30 лет. При этом замедляется возрастная потеря костной ткани, уменьшается риск развития остеопороза и переломов в более позднем возрасте. Поэтому очень важно, чтобы рацион детей и подростков содержал достаточное количество молочных продуктов», - заявил министр.



По его словам, кальций защищает слизистую оболочку кишечника и снижает риск рака толстой кишки и прямой кишки. Витамин D помогает в регуляции роста клеток. Некоторые исследования показывают, что эти элементы могут способствовать уменьшению риска развития рака простаты и груди.



Содержание большего количества калия в рационе при одновременном снижении потребления соли может снизить кровяное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Молоко и молочные продукты уменьшают риск развития кариеса, отметил Охлопков.



«Хотя молочные продукты содержат много витаминов и питательных веществ, но чрезмерное потребление, например, нежирного молока и сыра, может увеличить риск рака простаты, рака груди и рака поджелудочной железы», - подчеркнул медик.



Также он посоветовал, как употреблять молочные продукты. Не более 2-3 порций в день: один стакан молока или кисломолочных продуктов; небольшой стакан йогурта; 45-65 граммов сыра; половина стакана творога.



Молоко и молочные продуктынельзя употреблять людям с непереносимостью лактозы, с аллергией к белкам коровьего молока.