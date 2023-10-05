Врач рассказал о простой привычке, улучшающей работу мозга и позволяющей худеть

Диетолог объяснила, как одно простое действие утром положительно влияет на здоровье.

Один-два выпитых стакана воды натощак после сна не только помогают проснуться, но и полезны для здоровья, в том числе способствуют профилактике ряда заболеваний, а также положительно влияют на внешность и помогают в борьбе с лишним весом. Об этом «Известиям» 5 октября рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Она отметила, что привычка начинать свой день со стакана воды помогает организму восстановить водный баланс, который нарушается из-за потери жидкости во сне, а также запустить работу ЖКТ и мочевыделительной системы.

«Поддержание водного баланса в организме препятствует сгущению крови и, как следствие, уменьшает риск образования тромбов. А благодаря тому, что кровь становится более жидкая, питание и работа мозга улучшаются», — добавила Тихомирова.

Диетолог также рассказала, что привычка пить воду по утрам помогает в борьбе с лишним весом, позволяя запустить метаболические процессы, а потребление достаточно количества воды в течение дня способствует их ускорению. Вдобавок к этому вода натощак притупляет чувство голода.

«Вода необходима нам и для поддержания здоровья волос и кожи. Поэтому пить воду нужно не только по утрам, но и в течение всего дня. Немаловажную роль в этом вопросе играет и сбалансированное питание», — отметила врач.

Кроме того, по ее словам, стакан воды позволяет организму лучше справляться с патогенными микроорганизмами за счет улучшения работы лимфатической системы, а также способствует профилактике образования камней в почках и заражения инфекциями мочевыводящих путей.