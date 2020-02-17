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Врач рассказал, почему опасно хрустеть пальцами

Новости. Общество
19:40, 18 Февраля 2020
фото: © dreamstime.com
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Привычка хрустеть пальцами или шеей может отправить уставы на "досрочную пенсию".

В чем причина вредной привычки и как от нее избавиться, объяснил травматолог-ортопед Константин Терновой, пишет радио Sputnik.

Хруст пальцев – это не просто малоприятный звук. Любители "похрустеть" наносят вред собственному здоровью, объяснил радио травматолог-ортопед.

"Многие любят щелкать пальцами или шеей. В основном это связано с напряжением в мышцах кистей или шеи, которое приводит к возникновению непреодолимого желания "щелкнуть". Когда же люди делают это постоянно по 20-30 раз в день, то это больше напоминает двигательный невроз. Это схоже с тем, как люди грызут ногти", – сказал Константин Терновой.

"Многократное щелканье суставами рук и шеи приводит к нестабильности. От такого суставы разбалтываются. Разболтанность суставов приводит к более быстрому износу и артрозу. Если все время будете разбалтывать суставы, то получите в 50 лет артроз, который должен быть в 70 лет", – предупредил врач.

Медик разъяснил, что избавиться от вредной привычки поможет массаж: профессионал легко снимет мышечное напряжение и, соответственно, желание "хрустнуть".

Если же речь идет не о мышечном напряжении, а о вредной привычке, то стоит обратиться к психиатру за помощью в лечении двигательного невроза.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Писарев
2020-02-18 20:01:25
"Исследователь Дональд Ангер решил провести необычный эксперимент, на который потратил 60 лет своей жизни. Он хрустел пальцами на одной руке, а вторую никогда не трогал. Когда испытание подошло к концу, выяснилось, что кисти рук функционируют абсолютно одинаково, и никакой разницы замечено не было."

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