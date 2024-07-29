Врач рассказал, при каких симптомах сердечникам нужно обращаться к врачу

Особенно важно знать симптомы теплового удара, чтобы вовремя распознать опасность.
Сильная жара негативно влияет на здоровье человека, но особенно сильно она сказывается на здоровье людей, у которых есть какие-либо проблемы с сердцем, передает Sports.kz со ссылкой на «Чемпионат».
Человеку с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо обращаться к врачу при любом серьезном недомогании, особенно на фоне жаркой погоды. Это могут быть слабость, недомогание, тошнота.
Особенно важно знать симптомы теплового удара, чтобы вовремя распознать опасность и оказать человеку помощь:
— изменения сознания: спутанность мыслей, невнятная речь, потеря сознания;
— сильная головная боль, головокружение, нарушение координации;
— жар: высокая температура тела (выше 40°C), горячая, сухая кожа (возможна влажность при тепловом истощении);
— расстройства желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота;
— учащенный пульс, учащенное дыхание;
— судороги.
При появлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь.
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