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Врач рассказала, чем опасен перегрев на жаре

Новости. Общество
19:30, 25 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем может быть опасен перегрев на жаре для здоровья.

Жара особенно опасна для пожилых людей и детей, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, при высоких температурах может нарушаться кровоснабжение органов, увеличиваться пульс и расширяться вены, заявила главный терапевт России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина. Об этом информирует РИА Новости.

«На жаре может нарушаться кровоснабжение органов, происходит потеря электролитов, расширяются вены, увеличивается пульс. Это может привести к тромбозам, ишемии, сердечной недостаточности и хронической венозной недостаточности», — сказала Драпкина, которую цитирует пресс-служба центра терапии и профилактической медицины.

Она отметила, что высокие температуры особенно опасны для стариков и детей, а также для людей, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь, сердечно-сосудистыми и онкологическими.

Первыми признаками неблагоприятного воздействия жары могут быть раздражительность, головная боль и снижение работоспособности, пояснила Драпкина.

Чтобы избежать перегрева, следует пить как можно больше воды, буквально каждые 15 минут. Необходимо отказаться от алкоголя, сладких напитков, лимонадов, которые увеличивают жажду, подчеркнула врач. Принимать пищу нужно маленькими порциями несколько раз в течение дня, избегать тяжелой жирной пищи и перееданий.

Во время жары рекомендуется отказаться от курения сигарет, в том числе электронных сигарет, вейпов и кальянов, уточнила Драпкина.

«Курение негативно влияет на все системы организма, но в первую очередь, на сердечно-сосудистую и нервную систему. Как это ни парадоксально, именно курение усиливает раздражительность и общую слабость во время жары. Курение и жара вместе ведут к снижению работоспособности и негативно влияют на когнитивные функции, поэтому во время жары курящие люди особенно часто чувствуют себя неважно, а риск развития сердечных заболеваний повышается во много раз», — сказала Драпкина.

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