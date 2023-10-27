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Врач рассказала, что на самом деле чувствует человек в последние минуты жизни

Новости. Общество
22:00, 30 Октября 2023
фото: © Istockphoto

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Врач хосписа объяснила, как реальность отличается от того, что показывают в фильмах.

Врач паллиативной помощи Кэтрин Мэнникс, которая 30 лет проработала в хосписе, рассказала, что испытывает человек в последние минуты жизни. Интервью со специалисткой вышло в эфире передачи Womenʼs Hour на BBC RADIO 4. Ее слова приводит Лента.ру.

По словам Мэнникс, человек, который угасает, очень много спит и это первое, что выдает приближающийся конец. «Происходящее можно сравнить с работой старого мобильного телефона, у которого не заряжается батарея даже после подключения к зарядке», — говорит врач. Она объяснила, что сон, вода и пища больше не способны восполнить нехватку сил, человек спит с каждым днем больше и постепенно его сон превращается в беспамятство.

Мэнникс отметила, что в отличие от фильмов в реальности состояние беспамятства в конце жизни лишено драматизма. Люди не ощущают страха или сожалений. «Они просто не осознают разницы. Это не пугающее психическое состояние, а ощущение ничегонезнания», — считает Мэнникс.

Врач добавила, что близкие паллиативных пациентов часто пугаются из-за их прерывистого, иногда хриплого дыхания. Им кажется, что человек испытывает боль, дискомфорт или задыхается. На самом же деле, говорит Мэнникс, дыхание связано с работой мозга, поэтому оно может становиться то глубоким и медленным, то поверхностным и учащенным. «В самом конце обычно наступает фаза медленного дыхания. В какой-то момент человек сделает выдох и больше не вдохнет. Это будет конец, но совсем не тот, который показывает Голливуд», — заключила Мэнникс.

Она добавила, что знание фактов о последних минутах жизни не сделает их менее печальными, но, возможно, это поможет избавиться от страха.

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