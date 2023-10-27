Врач рассказала, как хронический недосып негативно влияет на организм

Врач рассказала о нарушениях здоровья, которые неизбежно наступят, если человек мало спит.

Если вы мало спите или сон постоянно прерывается, полноценно отдохнуть за ночь не получается. На следующий день сложно сосредоточиться и работать. Когда проблема сохраняется длительное время, возможны нарушения здоровья, пишет «Dоктор Питер».

Если человек спит недостаточно, от этого страдает весь организм, но особенно нервная, эндокринная и иммунная системы. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала сетевому изданию, что может случиться, если ограничивать себя в ночном отдыхе.

Мозг не успевает «прибраться»

В первую очередь сон играет решающую роль в нормальной работе мозга. Пока человек отдыхает, происходит активный и очень важный процесс — удаление нейротоксинов, веществ, которые разрушают нервные клетки (нейроны). Некоторые нейротоксины образуются в организме в процессе метаболизма или на фоне инфекции, другие попадают из внешней среды — с загрязненным воздухом или лекарствами.

Ночная «генеральная уборка» позволяет нейтрализовать их и безопасно вывести из организма. Если этого не сделать, человек страдает от головной боли, слабости, тревожности. При длительном воздействии нейротоксинов развиваются хронические нарушения, например деменция, отмечает издание. Будут захлестывать эмоции Ночной отдых играет ключевую роль и в регуляции эмоций . В это время мозг активно перерабатывает впечатления дня, чтобы справиться со стрессом, тревогой и другими негативными чувствами. Когда сна достаточно, человек чувствует себя спокойным и расслабленным. Недосыпание же может привести к повышенной эмоциональной реактивности: человеку сложно держать себя в руках, он более остро реагирует на внешние раздражители, становится вспыльчивым. Сложно решать задачи Таким же образом нарушение сна влияет на область мозга, ответственную за решение задач и планирование. Становится намного сложнее соблюдать дедлайны на работе, отказываться от желания сделать спонтанную покупку и в целом поступать рационально . Нарушается баланс гормонов Негативно влияет недосыпание и на эндокринную систему, которая через гормоны управляет всеми физиологическими процессами организма — от температуры тела и давления до роста и способности к размножению . Если сна недостаточно, это приводит к гормональному дисбалансу и, как следствие, нарушению работы многих систем организма. Например, повышение уровня кортизола может привести к ускоренному износу сердечной мышцы, печени, половых желез и усилению воспалительных процессов . Страдает вес Качество сна значительно влияет на обмен веществ в организме, а значит, и на здоровый вес. В первую очередь сон влияет на выработку гормонов регулирования аппетита: грелина (гормона голода) и лептина (гормона насыщения). Недосыпание может привести к увеличению уровня грелина и снижению уровня лептина, что, в свою очередь, мешает мозгу следить за процессом насыщения. Это приводит к тому, что человек будет есть гораздо больше, чем требуется организму для нормальной работы. Чаще возникают инфекции Качественный ночной отдых играет важнейшую роль в работе иммунной системы. Во время сна, особенно в глубокую фазу, происходит высвобождение цитокинов — молекул, которые участвуют в регуляции иммунного ответа. Они стимулируют рост и активацию иммунных клеток и помогают организму быстро реагировать на инфекционное заражение или повреждение тканей. Недостаток сна приводит к тому, что инфекционные болезни, например ОРВИ, протекают тяжелее, а для восстановления требуется больше времени, пишет издание.