Врач рассказала, как рассчитать безопасную дозу кофе

Согласно международным стандартам, допустимая доза кофеина составляет 400 мг, а для подростков, пожилых и беременных действуют особые правила.

Врач-гинеколог Зара Марянян объяснила, как определить безопасную суточную норму кофе для разных категорий людей.

Взрослые здоровые люди могут употреблять до 400 мг кофеина в сутки (примерно 3-4 чашки сваренного кофе), согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), НИИ питания РАМН и большинству международных норм.

В расчет принимается весь кофеин из разных источников: чая (черный — 42 мг/чашка, зеленый — 25 мг), шоколада и некоторых лекарств.

— При этом у подростков и пожилых людей безопасная доза рассчитывается несколько иначе. Для детей и подростков — 2,5 мг на кг веса в день. А большинство пожилых людей при низком сердечно-сосудистом риске хорошо переносят только 1 чашку кофе в день, — добавила Маранян.

Беременным женщинам положено до 250 мг кофеина в сутки, при этом во время беременности скорость усвоения кофеина снижается.

Реакция на кофе индивидуальна: у некоторых возможны тревожность, учащенное сердцебиение или бессонница.— В своей врачебной практике я не запрещаю кофе пациентам. Напротив, я разрешаю его употребление, но всегда делаю акцент на качестве напитка и умеренности, — подытожила специалист.

