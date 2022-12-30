Врач рассказала, как улучшить внешний вид после праздничной ночи

Улучшить внешний вид после празднования помогут маски и массаж.

Специалист рассказала, как улучшить внешний вид после праздничной ночи, пишет «РИА Новости».



Улучшить внешность после празднования помогут маски промышленного производства, легкий лимфодренажный массаж или массаж кусочками льда, сообщила главный врач московского центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Жукова.



Она напомнила, что высыпания, припухлость и синяки под глазами в такой ситуации — это последствия алкогольной интоксикации и злоупотребления жирной и острой пищей.



«Поэтому применение маски носит симптоматический характер и, конечно, не сможет «смыть» с лица все последствия веселья. Скорее немного освежит лицо, слегка уберет отечность. Лучше выбирать косметические маски для лица промышленного производства и приобрести их заранее, так как праздники длятся несколько дней — востребованы упаковки масок из пяти-семи штук», — рассказала Жукова.



По ее словам, в состав маски промышленного производства входят самые разные компоненты — гиалуроновая кислота, глицерин, различные виды ароматических и цветочных масел, экстракт алое вера, различные виды сывороток, а также муцин. Они обладают увлажняющим действием, нормализуют обмен веществ в коже, уменьшают отеки, нормализуют цвет.



«Если избежать таких неприятных проявлений, как отечность, все же не удалось, можно улучшить внешний вид при помощи легкого лимфодренажного массажа, который поможет снять головную боль, расслабить мышцы, убрать отечность и значительно улучшить внешний вид. Массаж можно проводить и кусочками льда. Такая зарядка позволяет наладить доставку питательных веществ и кислорода в коже, справиться с отечностью и улучшить цвет лица», — подчеркнула специалист.



Она также отметила, что в зависимости от типа кожи можно замораживать отвары разных трав. Так, например, для кожи с жирным блеском и расширенными порами подойдет сок лимона, который закисляет щелочную среду и выравнивает pH. Также такой коже подойдут настойка календулы, растворенная в кипяченой воде, мелиссы, шалфея, ромашки, полыни, коры дуба.



По словам Жуковой, можно принять и превентивные меры — за полчаса до запланированного застолья выпить любой сорбент, который поможет нейтрализовать негативное влияние алкоголя и тяжелой пищи.



«Старайтесь вместо соков и газированной воды отдавать предпочтение обычной негазированной воде, в которой можете себя не ограничивать. А вот на копченое, соленое и сладкое лучше не налегать, иначе мешки под глазами гарантированы. Восстановиться на следующий день, помимо уже упомянутых сорбентов и ферментативных препаратов, помогут янтарная кислота и цинк», — заключила она.